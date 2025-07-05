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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli ile deneme sürüşü yaptı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg'un yeni modeli ile deneme sürüşü yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:42
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        Togg'un yeni modeli ile deneme sürüşü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toggun yeni modeli T10Fnin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbulda Toggun sedan modeli olan T10Fin test sürüşünü yaptı. Sürüş sırasında aracı inceleyen Erdoğan, T10F modeliyle ilgili bilgi aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #togg t10f
        #haberler
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