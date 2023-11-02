Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu

        Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu

        Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına, Artvin'de bir alanın riskli alan ilan edilmesi hakkındaki kararın kaldırılmasına, çeşitli üniversitelerde bazı enstitü ve fakültelerin kurulmasına, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatında bazı değişiklikler yapılmasına ve İstanbul'da iki özel endüstri bölgesi kurulmasına karar verildi. Öte yandan Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 06:43 Güncelleme: 02.11.2023 - 06:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak.

        AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

        ÜNİVERSİTELERDE YENİ FAKÜLTELER KURULDU

        Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

        REKLAM

        Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

        Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

        Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

        Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında değişikliğe gidildi.

        İSTANBUL'DA İKİ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

        Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.

        ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN ONAYLANMASINA DAİR KANUNLAR RESMİ GAZETE'DE

        Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        REKLAM

        Resmi Gazete'de yer alan kanunlar şöyle:

        "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Ekim 1994 Tarihinde İmzalanan Hava Hizmetleri Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

        Türkiye Cumhuriyeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

        Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #cumhurbaşkanı kararları
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
        Merkez Bankası'ndan "sıkılaşmaya devam" sinyali
        Merkez Bankası'ndan "sıkılaşmaya devam" sinyali
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
        Trump'ın oğlu ifade verdi
        Trump'ın oğlu ifade verdi
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        Bomba itiraf
        Bomba itiraf
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?