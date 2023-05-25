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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle.

Hep kendimizle yarıştık. Türk demokrasisinin en büyük talihsizliği muhalefet. İftiraları var. Kandil'in Meclis'teki uzantısından destek istiyor. Ben uyarmam lazım, teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı. Türkiye Yüzyılı, güçlü Türkiye ideali için oy verin. CHP yerel yönetimde ne yaptı? Biz belediye performansıyla desteği genele taşıdık. Terörle mücadele kenara konulamaz. Terörle mücadelede şu an çok iyi konumdayız. Terörle mücadelede çok iyiyiz. 21 yıllık kazanıma bakarak bölge insanı yatırım yapacak. Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek. Herkes yatırımını yapacak, istihdam artacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak. Millet gereken cevabı verecek. Terör örgütleri Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyor. Milletimiz nasıl oy vereceğini bilir. Toksik ilişkiler kurdular, negatif siyaset yapıyorlar. Kadına şiddeti reddediyoruz. Ne tavsiye edebilir ne de yanında yer alabilirsiniz. Ne başardıysak CHP'ye rağmen. Kadınların özgür şekilde yaşaması için adımları biz attık. 21 yıldır aynı şeyleri konuşuyorlar. Bunlar aynı zihniyet, aynı tekerlemeler.

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