Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan İzmir'de depremin en çok hasar bıraktığı Bayraklı ilçesi Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, 91'inci saatte canlı olarak enkaz altından kurtarılmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"ÇOCUKLARIN KALBİNDE İŞLER ZAMAN RAKKASI"

Şair Necip Fazıl Kısakürek'in 'Çocuk' adlı şiirinden altı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelerde bulundu:

İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var...