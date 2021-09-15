Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi; Görev süresi boyunca çok değerli işlere imza atan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı vazifesini başarıyla tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.