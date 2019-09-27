Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA HABERİ! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması - HABERLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaştı.

istanbul depremi

Oktay'ın açıklamaları şöyle; 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Oktay şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili tüm birimlerimiz tamamı tarafından incelemeler yapılmış gerekli tedbirler alınmıştır. 473 hasarlı bina ihbarı gelmiştir. Duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmaktadır. 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır, bugün için okullar tatil edilmiştir. 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilecek bulguya rastlanmamıştır.

Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda 34 vatandaşımız misafir edilmektedir. Yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavileri devam etmekte, 24'ü taburcu edilmiştir.

En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşandı. Tüm ilgili birimlerimiz teyakkuz halindedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet İşleri Cuma namazı kaç rekattır? Hükmü nedir?
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır?
Mahkemede küstah öneri: "Kendisinden vazgeçmek için..."
GÜNDEMMahkemede küstah öneri!
Son dakika tatil açıklaması: İstanbul'da 9 ilçede 14 okullar tatil edildi
GÜNDEMİstanbul'da bazı okullar tatil edildi
Son dakika: İstanbul depremi Habertürk yazarlarının kaleminden...
GÜNDEMHabertürk yazarlarının kaleminden...
Jeofizik Uzmanı Dr. Gündoğdu: Her an büyüyebilir, garantisi yok
GÜNDEMJeofizik Uzmanı Dr. Gündoğdu: Her an büyüyebilir, ...
İstanbul'da okullar tatil mi? İşte İstanbul Valiliği'nin 27 Eylül'de (bugün) tatil ilan ettiği okulların listesi
GÜNDEMValilikten 'tatil' açıklaması
Cuma hutbesi konusu: Cami ve Hayat - Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Eylül 2019 Cuma hutbesi
GÜNDEM27 Eylül Cuma hutbesi
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 27.09.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Son dakika... Eşini 14 yerinden bıçaklayıp babasını aradı: Kızını öldürdüm - Haberler
GÜNDEMKocası 14 yerinden bıçakladı
İstanbul'da okullarda bu sabah... Veliler kapıdan ayrılamadı!
GÜNDEMİstanbul'da okullarda bu sabah...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X