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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza atma süreci ilçe seçim kurullarında devam ediyor.

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

22 Mart'ta başlayan imza verme işlemleri bugün de devam etti. Buna göre saat 18.00 itibariyle son tablo şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 78 bin 18, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 69 bin 87, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 40 bin 174, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 16 bin 462, Yakup Türkal 2043, Erkan Trükten 1134, Ahmet Özal 812, İrfan Uzun 455, Murat Ünver 290, Hilmi Özden 230 ve Davut Turan 92 imza topladı.