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Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yine doktora yönelik bir saldırı meydana geldi. Mesai saatinin bitiminin ardından işyerinden çıkan Dahiliye Uzman Dr. Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç'ın "İmdat!" çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken Kılıç, görev yaptığı hastaneye götürüldü.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Dr. Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. A.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
"YETERİ KADAR BASKI ALTINDAYIZ"
Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yabir, "Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş'e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen Ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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