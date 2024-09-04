D-100'de TIR'lar çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü
Düzce'de D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde freni boşalan TIR, başka bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan biri alev aldı. Yangının çıktığı TIR'da bulunan anne ile 2 çocuğu yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki TIR, Sarıçökek mevkiinde freni boşalınca kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden R.İ. yönetimindeki başka bir TIR'a çarparak yanmaya başladı.
Çarpışmanın etkisiyle rampa aşağı sürüklenen 2 TIR, kara yolunun Kumluca Mahallesi mevkiinde durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, güvenlik çemberine alınan bölgede TIR'da yangını söndürdü.
Yangının çıktığı TIR'da bulunan anne F.S. ile çocukları A.T.S. ve R.R.S. yaralandı.