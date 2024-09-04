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        Haberler Gündem Güncel D-100'de TIR'lar çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü | Son dakika haberleri

        D-100'de TIR'lar çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü

        Düzce'de D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde freni boşalan TIR, başka bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'lardan biri alev aldı. Yangının çıktığı TIR'da bulunan anne ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:27
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        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki TIR, Sarıçökek mevkiinde freni boşalınca kontrolden çıktı.

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        Kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden R.İ. yönetimindeki başka bir TIR'a çarparak yanmaya başladı.

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        Çarpışmanın etkisiyle rampa aşağı sürüklenen 2 TIR, kara yolunun Kumluca Mahallesi mevkiinde durabildi.

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        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekipleri, güvenlik çemberine alınan bölgede TIR'da yangını söndürdü.

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        Yangının çıktığı TIR'da bulunan anne F.S. ile çocukları A.T.S. ve R.R.S. yaralandı.

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        Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Düzce’deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda ekiplerin çalışması sürüyor.

        #düzce
        #D-100
        #trafik kazası
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