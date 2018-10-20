İşletme kusuru kabul etmedi

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Dağ kızağı, minik Batuhan'ın kolunun üstünden geçti

Antalya'da macera oyunlarının yer aldığı parktaki dağ kızağı, 3 yaşındaki Batuhan Zobu'nun sol kolunun üstünden geçti. Kolundan ve elinden yaralanan Batuhan'ın ailesi, parkta yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

20.10.2018 - 12:24 | Güncelleme:

Korkuteli ilçesinde oturan Niyazi ve Ayşe Zobu çifti, 14 Ekim Pazar günü 3 çocuğu ve yeğenlerini, eğlenmeleri için Kepez ilçesinde macera oyunlarının yer aldığı parka götürdü. DHA'nın haberine göre, çocuklar 4 saat doyasıya eğlendikten sonra Zobu çifti eve dönme kararı aldı. Yürüyüş parkurunda bekleyen çiftin çocuğu Batuhan, dağ kızağının geçtiği raylara kolunu koydu. Bu sırada süratle gelen dağ kızağı, çocuğun sol kolunun üstünden geçti. Dirseği ve elinden yaralanan Batuhan, babası tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Batuhan Zobu, hastanede tedaviye alındı.

'BAŞINA BİR ŞEY GELİR DİYE PARKA GÖTÜRMEYE KORKARDIK'

Parkta gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen baba Niyazi Zobu, "3 yaşındaki bir çocuğun elleri nasıl dağ kızağının raylarına yetişebiliyor. Tel örgü ya da koruma olması lazımdı. Çocuklarımızı gezsin, koştursun diye oraya götürdük. Çocuklarımızın bellerine zincir veya ip takarak gezdirmek için oraya götürmedik. Emniyetli diye götürmüştük. Başına bir şey gelir diye çocuğumuzu parka götürmeye çekinirken başımıza bu geldi. Tek isteğimiz, başkasının çocuklarının yaralanmaması" diye konuştu.

KAZADAN SONRA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDIĞI İDDİASI

Oğlu Batuhan'ın kolunda ve elinde ciddi kesikler oluştuğunu aktaran baba Zobu, "Elinde 2 kırık var. Eğer kolunu yan değil de dik koymuş olsaydı kolu da kopabilirdi. 8 yaşındaki kızımın psikolojisi bozuldu. 'Kardeşime bakamadığım için böyle oldu' diye 4 gündür doğru dürüst uyumuyor, kendini suçluyor. Gece karakola şikayette bulundum. Kepez Belediyesi'nin de burayı iyi denetlemesi gerekiyor" dedi. Niyazi Zobu, kazadan sonra dağ kızağının çevresinin demir korkulukla örüldüğünü gördüğünü belirterek, "Keşke bunu daha önce yapmış olsalardı" ifadelerini kullandı.

İŞLETME KUSURU KABUL ETMEDİ

Park işletme yetkilisi İlter İş ise dağ kızağının ray hattının çevresinin korumalı olduğunu savundu. İlter İş, "Çocuk oraya izinsiz şekilde girmiş ve yaralanmış. Dağ kızağı ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri alınmıştı. Herhangi bir kusurumuz yok. Yaralandıktan sonra çocuğun yanından ayrılmadım. Aile ile görüşmeler yaptım. Dağ kızağını Avrupalı bir firma hazırladı. Güvenlik önlemleri de yurt dışından gelen ekipler tarafından yapılıyor. Binen herkesin sigortası var. Güvenlik önlemleri vardı, kazadan sonra iki katına çıkartıldı" diye konuştu.

GEÇEN YIL DA KAZA YAŞANMIŞTI

Geçen yıl haziran ayında da okul gezisi kapsamında aynı macera parkına giden Sıla Kardaş'ın (11) bindiği dağ kızağına, arkadan gelen başka bir dağ kızağı çarpmış, Sıla'nın çenesi önünde oturan arkadaşının kafasına çarpmıştı. Kazada Sıla'nın çenesi 3 yerden kırılmıştı.

 

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