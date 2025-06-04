Daha 15 yaşındaydı... Genç futbolcu kaza kurbanı!
Iğdırspor'un altyapısında futbol oynayan 15 yaşındaki Ali Haydar Gürel, motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Iğdır'da kaza, Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel (15) yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde toprağa verildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.