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Daha 3 yaşındaydı! Üvey babası darp ederek öldürdü!

DHA

İzmir'in Konak ilçesinde, vücudunda ve yüzünde morluklar bulunan Abdülkadir Doğan (3) hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak, küçük çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey babası Bilal T. gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Abdülkadir Doğan'ı darp etmediğini, evden sokağa çıktığında motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi

Üvey baba dehşeti

İzmir'in Konak İlçesi Tepecik Mahallesi'nden, dün saat 11.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, işsiz olduğu öğrenilen Bilal T., eşi Ayşe T. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Bilal T. eşini dövdü. Ayşe T.'nin polise verdiği ifadeye göre, Bilal T. darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan, Ayşe T.'nin önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip, darp etmeye başladı.

"ABDÜLKADİR YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU"

DHA'da yer alan habere göre bu sırada, yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe T., onlarla birlikte geri geldiğinde, minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü

MİNİK ÇOCUĞUN KALBİ DURDU

Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

"MOTOSİKLET ÇARPTI" SAVUNMASI

Bilal T., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ifadede, Ayşe T.'nin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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