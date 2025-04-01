Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Daha az zaman, daha fazla başarı: Verimli ders çalışma yöntemleri nelerdir?

        Ders çalışma teknikleri nelerdir? Verimli ders çalışmak için nelere dikkat edilmelidir?

        Çoğu kişi ne kadar çok ders çalışmak istese de bazen dikkat eksikliğinden, kimi zaman ise düzensiz çalışma programlarından dolayı verimli bir ders çalışma rutini yakalayamıyor. Verimli ders çalışma yöntemleri nasıl olmalıdır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Verimli ders çalışma teknikleri neler?
        ABONE OL

        Ders çalışma alışkanlıklarınızı değiştirin! Bu verimli tekniklerle sınavlara daha hazır hissedeceksiniz.

        Öğretim programlarında, hemen tüm seviyeler için derslerin takibi kadar, ders dışı yapılacak çalışmalarla öğrenmenin pekiştirilmesi de önemlidir.

        Öğrenilen bilginin kalıcı hale getirilmesi ve gerekli durumlarda kolaylıkla hatırlanması, planlı ve verimli ders çalışma ile mümkün olabilir. Bazı temel kurallara dikkat edilmeden yapılacak uzun süreli çalışmalar, verimsiz olması nedeniyle pekiştirmeye yardımcı olmayabilir.

        Önemli olan çalışma süresinin uzunluğundan ziyade ondan elde edilecek verim olmalıdır.

        REKLAM

        VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN ETKENLER NELER?

        - Gözlerinizi yapmadıklarınıza çevirmek,- Müzik eşliğinde çalışmak,- Zorlanılan dersleri dışlamak,- Aşırı kaygıya (güvensizliğe) sahip olmak,- Yatarak (uzanarak) çalışmak,- Çalışma anında hayallere dalmak,- Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,- Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,- Günlük ayrıntılara boğulmak,- Televizyona takılıp kalmak,- Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,- Düzenli tekrarlar yapmamak.

        UYGUN ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALI?

        1. Değişik yerlerde çalışmayın. Çünkü, çalışmak bir şartlanma gerektirir. Aynı zamanda, aynı mekanda ders çalışmak, çalışmaya daha kısa sürede adapte olmanızı sağlar.

        REKLAM

        2. Dikkatinizi dağıtacak fazla obje olmayan sade bir odada, mümkünse boş bir duvara dönük çalışın. İlginizin sadece çalıştığınız konuya yönelmesi çok önemlidir.

        3. Oda ısısı 18-20 derece ise, odanız derli toplu ise, sessiz ve ışığı yeterli düzeyde bir çalışma masası ve malzemeleriniz düzenli bir şekilde masanın üzerinde ise, ders çalışmaya hazırsınız.

        4. Çalışma pozisyonunuzu gözden geçirin. Not almak, okuduğunuz yerin altını çizmek gibi ders çalışmanın gereklerini yaratarak da yapabiliyorsanız sorun yok. Ama, siz yine de yatağı uyumak için kullanın.

        5. Arkadaşlarınıza, ancak boş zamanınızda vakit ayırabileceğinizi kesin bir dille anlatın. Hatta ders çalışırken telefonu fişten çekebilirsiniz veya cep telefonunuzu çalışma süresi boyunca kapalı tutun.

        VERİMLİ VE ETKİN DERS ÇALIŞABİLMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        1. SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BELİRLEMEK

        Yeterli uyku ve fiziksel aktivitenin hem motivasyonunuz hem de öğrenme hızınız üzerinde etkili olduğunu unutmamalısınız. Çok geç saatlerde uyumak ya da geç saatlerde uyanmak, verimliliğinizi ve daha önemlisi sağlığınızı bozabilir. Dengeli beslenme ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın da ders çalışma sürecinize olumlu etkide bulunacağını aklınızdan çıkarmamalısınız.

        REKLAM

        2. MOLA VERMEYİ VE DİNLENMEYİ UNUTMAYIN

        Uzun saatler boyunca ders çalışmak yerine, belirli aralıklarla verilecek molalarla çalışmayı zamana yaymak, konunun daha kolay ve akılda kalıcı şekilde öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Beyninizin ve omurganızın dinlenebilmesi için belirlediğiniz aralıklarla masadan kalkmalı, kaslarınızı esnetip zihninizi dinlendirmelisiniz.

        3. ÖZET OLUŞTURUN

        Karmaşık bilgileri, basit ve anlaşılır bir dilde özetleyerek daha kolay öğrenebilirsiniz. Okuduğunuz, dinlediğiniz ya da izlediğiniz konuları, kendi cümlelerinizle özetlemek, konunun daha anlaşılır hale gelmesini sağlayacaktır. Oluşturduğunuz özetleri gözden geçirerek hızlı bir konu tekrarı yapabilirsiniz.

        4. EZBER YAPMAYIN

        Konular arasında bağlantı kurmak, ezberlemek yerine akılda kalmayı sağlayan benzetme ve çağrışımlar yaratma, ders öğreniminizin daha kalıcı olmasına yardımcı olacaktır. Bir kelimeyi ya da cümleyi defalarca tekrar etmek yerine, cümlenin size ne anlatmak istediğini inceleyerek, kolaylıkla anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

        5. ZAMANI İYİ KULLANIN

        Çalışmanız gereken dersleri, üniteleri ve alt konu başlıklarını haftanın günlerine ve günün saatlerine yayarak uygun ve verimli bir ders çalışma planı oluşturabilirsiniz. Çalışma planı oluştururken uygulanabilir süreler kullanmalı, temel ihtiyaçlar ve sosyalleşme için yeterli zaman ayırdığınızdan emin olmalısınız.

        REKLAM

        6. GÖRSEL ÖĞELERDEN YARARLANIN

        Renkler, çizimler, şemalar, fotoğraf ve video kesitleri, öğrenme açısından değerli yardımcılardandır. Edindiğiniz yeni bir bilgiyi bir grafiğe çevirmek ya da bu konuyla ilgili görseller araştırmak, öğrenmenizi pekiştirecektir. Özellikle soyut kavramların daha anlaşılır hale getirilmesi açısından, görsel yardımcıların öğrenme süreci üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.

        7. AKTİF ÖĞRENME YOLLARINI DENEYİN

        Öğrendiğiniz bir konuyu başkasına anlatarak daha derinlemesine öğrenebileceğinizi unutmamalısınız. Bir konuyu başkasına anlatırken, eksiklerinizi rahatlıkla görebilir ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yeni öğrendiğiniz konu hakkında soru sormak ya da soruları cevaplamak da, öğrenmeyi pekiştirecek aktif öğrenme yöntemleri arasındadır.

        8. ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEKRAR EDİN

        Konu ile ilgili farklı kaynaklardan ve farklı tarzlarda sorular çözmek, konunun pekiştirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca daha zor sorularla uğraşarak problem çözme yeteneğinizi geliştirebilir ve konu hakkında daha derin bilgilere ulaşabilirsiniz. Öğrendiğiniz konuları unutmamak için belirli aralıklarla tekrar etmeyi unutmayın.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        ABD, Beyazlar için mülteci başvuru merkezi açacak
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!