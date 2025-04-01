Ders çalışma alışkanlıklarınızı değiştirin! Bu verimli tekniklerle sınavlara daha hazır hissedeceksiniz.

Öğretim programlarında, hemen tüm seviyeler için derslerin takibi kadar, ders dışı yapılacak çalışmalarla öğrenmenin pekiştirilmesi de önemlidir.

Öğrenilen bilginin kalıcı hale getirilmesi ve gerekli durumlarda kolaylıkla hatırlanması, planlı ve verimli ders çalışma ile mümkün olabilir. Bazı temel kurallara dikkat edilmeden yapılacak uzun süreli çalışmalar, verimsiz olması nedeniyle pekiştirmeye yardımcı olmayabilir.

Önemli olan çalışma süresinin uzunluğundan ziyade ondan elde edilecek verim olmalıdır.

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VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN ETKENLER NELER?

- Gözlerinizi yapmadıklarınıza çevirmek,- Müzik eşliğinde çalışmak,- Zorlanılan dersleri dışlamak,- Aşırı kaygıya (güvensizliğe) sahip olmak,- Yatarak (uzanarak) çalışmak,- Çalışma anında hayallere dalmak,- Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak,- Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,- Günlük ayrıntılara boğulmak,- Televizyona takılıp kalmak,- Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,- Düzenli tekrarlar yapmamak.

UYGUN ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALI?

1. Değişik yerlerde çalışmayın. Çünkü, çalışmak bir şartlanma gerektirir. Aynı zamanda, aynı mekanda ders çalışmak, çalışmaya daha kısa sürede adapte olmanızı sağlar.

REKLAM 2. Dikkatinizi dağıtacak fazla obje olmayan sade bir odada, mümkünse boş bir duvara dönük çalışın. İlginizin sadece çalıştığınız konuya yönelmesi çok önemlidir. 3. Oda ısısı 18-20 derece ise, odanız derli toplu ise, sessiz ve ışığı yeterli düzeyde bir çalışma masası ve malzemeleriniz düzenli bir şekilde masanın üzerinde ise, ders çalışmaya hazırsınız. 4. Çalışma pozisyonunuzu gözden geçirin. Not almak, okuduğunuz yerin altını çizmek gibi ders çalışmanın gereklerini yaratarak da yapabiliyorsanız sorun yok. Ama, siz yine de yatağı uyumak için kullanın. 5. Arkadaşlarınıza, ancak boş zamanınızda vakit ayırabileceğinizi kesin bir dille anlatın. Hatta ders çalışırken telefonu fişten çekebilirsiniz veya cep telefonunuzu çalışma süresi boyunca kapalı tutun. VERİMLİ VE ETKİN DERS ÇALIŞABİLMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? 1. SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BELİRLEMEK Yeterli uyku ve fiziksel aktivitenin hem motivasyonunuz hem de öğrenme hızınız üzerinde etkili olduğunu unutmamalısınız. Çok geç saatlerde uyumak ya da geç saatlerde uyanmak, verimliliğinizi ve daha önemlisi sağlığınızı bozabilir. Dengeli beslenme ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmanın da ders çalışma sürecinize olumlu etkide bulunacağını aklınızdan çıkarmamalısınız.

REKLAM 2. MOLA VERMEYİ VE DİNLENMEYİ UNUTMAYIN Uzun saatler boyunca ders çalışmak yerine, belirli aralıklarla verilecek molalarla çalışmayı zamana yaymak, konunun daha kolay ve akılda kalıcı şekilde öğrenilmesine yardımcı olacaktır. Beyninizin ve omurganızın dinlenebilmesi için belirlediğiniz aralıklarla masadan kalkmalı, kaslarınızı esnetip zihninizi dinlendirmelisiniz. 3. ÖZET OLUŞTURUN Karmaşık bilgileri, basit ve anlaşılır bir dilde özetleyerek daha kolay öğrenebilirsiniz. Okuduğunuz, dinlediğiniz ya da izlediğiniz konuları, kendi cümlelerinizle özetlemek, konunun daha anlaşılır hale gelmesini sağlayacaktır. Oluşturduğunuz özetleri gözden geçirerek hızlı bir konu tekrarı yapabilirsiniz. 4. EZBER YAPMAYIN Konular arasında bağlantı kurmak, ezberlemek yerine akılda kalmayı sağlayan benzetme ve çağrışımlar yaratma, ders öğreniminizin daha kalıcı olmasına yardımcı olacaktır. Bir kelimeyi ya da cümleyi defalarca tekrar etmek yerine, cümlenin size ne anlatmak istediğini inceleyerek, kolaylıkla anlaşılır ve akılda kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. 5. ZAMANI İYİ KULLANIN Çalışmanız gereken dersleri, üniteleri ve alt konu başlıklarını haftanın günlerine ve günün saatlerine yayarak uygun ve verimli bir ders çalışma planı oluşturabilirsiniz. Çalışma planı oluştururken uygulanabilir süreler kullanmalı, temel ihtiyaçlar ve sosyalleşme için yeterli zaman ayırdığınızdan emin olmalısınız.

REKLAM 6. GÖRSEL ÖĞELERDEN YARARLANIN Renkler, çizimler, şemalar, fotoğraf ve video kesitleri, öğrenme açısından değerli yardımcılardandır. Edindiğiniz yeni bir bilgiyi bir grafiğe çevirmek ya da bu konuyla ilgili görseller araştırmak, öğrenmenizi pekiştirecektir. Özellikle soyut kavramların daha anlaşılır hale getirilmesi açısından, görsel yardımcıların öğrenme süreci üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir. 7. AKTİF ÖĞRENME YOLLARINI DENEYİN Öğrendiğiniz bir konuyu başkasına anlatarak daha derinlemesine öğrenebileceğinizi unutmamalısınız. Bir konuyu başkasına anlatırken, eksiklerinizi rahatlıkla görebilir ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yeni öğrendiğiniz konu hakkında soru sormak ya da soruları cevaplamak da, öğrenmeyi pekiştirecek aktif öğrenme yöntemleri arasındadır. 8. ÖĞRENDİKLERİNİZİ TEKRAR EDİN Konu ile ilgili farklı kaynaklardan ve farklı tarzlarda sorular çözmek, konunun pekiştirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca daha zor sorularla uğraşarak problem çözme yeteneğinizi geliştirebilir ve konu hakkında daha derin bilgilere ulaşabilirsiniz. Öğrendiğiniz konuları unutmamak için belirli aralıklarla tekrar etmeyi unutmayın.