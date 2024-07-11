'Dallas'ın oyuncusu Pat Colbert hayatını kaybetti

1978 - 1991 arasında yayınlanan ve Türkiye'de de çok sevilen uzun soluklu 'Dallas' dizisinin yıldızı Pat Colbert hayatını kaybetti. 23 Haziran'da öldüğü öğrenilen oyuncu, 77 yaşındaydı.

'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakteriyle hafızalara kazınan Pat Colbert'in kız kardeşi Tami Colbert, oyuncunun California'daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Herhangi bir ölüm nedeni açıklanmadı ama kız kardeşi, Colbert'in son 10 yılda 3 kez felç geçirdiğini söyledi.