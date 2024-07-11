Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Dallas'ın oyuncusu Pat Colbert hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Dallas'ın oyuncusu Pat Colbert hayatını kaybetti

        Bir döneme damga vuran 'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakterini canlandıran Pat Colbert, 77 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 11:10 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dallas'ın yıldızı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        1978 - 1991 arasında yayınlanan ve Türkiye'de de çok sevilen uzun soluklu 'Dallas' dizisinin yıldızı Pat Colbert hayatını kaybetti. 23 Haziran'da öldüğü öğrenilen oyuncu, 77 yaşındaydı.

        'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakteriyle hafızalara kazınan Pat Colbert'in kız kardeşi Tami Colbert, oyuncunun California'daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Herhangi bir ölüm nedeni açıklanmadı ama kız kardeşi, Colbert'in son 10 yılda 3 kez felç geçirdiğini söyledi.

        Pat Colbert'in oyunculuk kariyeri; 1980'lerde 'Flamingo Road' dizisinde 4 bölüm yer almasıyla başladı. Asıl büyük çıkışını 1983'te 'Dallas ile yaptı. Colbert, 1983-1991 arasında 'Dallas'ta 67 bölüm boyunca rol aldı.

        'Dallas'ın ardından 'Sisters', 'True Colors' ve 'Thom & Dusty Go To Mexico: The Lost Treasure', 'Benson' gibi yapımlarda rol alan Colbert, en son 2015'te 'If Not for His Grace' filminde oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pat Colbert
        #dallas
        #dizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı