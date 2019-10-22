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Dangal filmi oyuncuları kimler? Dangal filmi konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Dangal filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerini Aamir Khan ve Sakshi Tanwar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Dangal filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Dangal

Dangal, 2016 yapımı spor-dram türünde bir biyografik Hindistan filmidir.

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur.

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları’nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
  • Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
  • Genç Geeta olarak Zaira Wasim
  • Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
  • Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
  • Rohit Shankarwar
  • Vivan Bhatena
  • Aparshakti Khurrana
  • 2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
  • Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni

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