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        Haberler Dünyadan Daniel Craig ile eşi Rachel Weisz'in kırmızı halı selamlaması

        Daniel Craig ile eşi Rachel Weisz'in kırmızı halı selamlaması

        Daniel Craig'in başrolünde yer aldığı 'Queer' adlı filmin ilk gösterimi İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gerçekleşti. Craig, kırmızı halıda eşi Rachel Weisz ile boy gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:48
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        İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen ve 7 Eylül'de sona erecek olan Uluslararası Venedik Film Festivali, ünlü isimleri kırmızı halıda ağırlamaya devam ediyor.

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        'Queer' filminin merakla beklenen galası, 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nde, ünlülerin, film yapımcılarının ve film sektörünün önde gelen isimlerinin filmin ilk gösterimini kutlamak için bir araya geldiği göz kamaştırıcı bir kırmızı halı etkinliğiyle gerçekleşti.

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        Galaya filmin başrolünde yer alan İngiliz oyuncu Daniel Craig, aynı zamanda meslektaşı olan eşi Rachel Weisz ile katıldı.

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        Krem rengi bir takım elbise giymeyi tercih eden Daniel Craig, kırmızı halıda eşiyle el ele sevenlerine selam verdi.

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        Daniel Craig ayrıca hayranlarının imza ve fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi ve onların yanına gidip tek tek imza verdi.

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        'QUEER' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Queer, Mexico City'de Amerikalı üniversite öğrencileri ve yurtdışındaki bar sahipleri arasında bir hayat süren Lee'nin yaşamına odaklanıyor. Lee, Florida'dan kısa süre önce terhis edilmiş bir Birleşik Devletler Donanması askeri olan Adelbert Lewis Marker'a dayanan Allerton adında genç bir adamın peşine düşer.

        Fotoğraflar: AA, Shutterstock

        #Daniel Craig
        #Rachel Weisz
        #Queer
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