YARDIM KAMPANYASINA DİKKAT ÇEKTİ



Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum..." açıklamasını yaptı.



ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, sunduğu 'The Tonight Show' programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti.



Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar" dedi.



İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar." sözlerini paylaştı.