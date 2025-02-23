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        Haberler Magazin Daniel Craig, yine yalanladı

        Daniel Craig, yine yalanladı

        Daniel Craig, bir kez daha bir filmde rol alacağını yine yalanladı. Craig'in adı, DC uyarlaması 'Sgt. Rock' ile anılıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:43
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        Yine yalanladı
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        Sinemanın en uzun soluklu serisi olan '007 James Bond'un 5 filminde rol olarak küresel ölçüde şöhret olan Daniel Craig'in adı birçok filmle anılıyor.

        Görünen o ki yapımcılar, '007 James Bond'a veda eden İngiliz oyuncu Daniel Craig'in peşinde. Ne var ki Craig, hiçbir teklifi kabul etmiyor.

        Daniel Craig'in adı en son, DC uyarlaması 'Sgt. Rock' ile anıldı. Craig, önceki iddialar gibi bu filmde de rol almayacağını açıklayarak söylentileri yalanladı.

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        #Daniel Craig
        #Sgt. Rock
        #james bond
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