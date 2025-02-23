Daniel Craig, yine yalanladı

Sinemanın en uzun soluklu serisi olan '007 James Bond'un 5 filminde rol olarak küresel ölçüde şöhret olan Daniel Craig'in adı birçok filmle anılıyor.

Görünen o ki yapımcılar, '007 James Bond'a veda eden İngiliz oyuncu Daniel Craig'in peşinde. Ne var ki Craig, hiçbir teklifi kabul etmiyor.

Daniel Craig'in adı en son, DC uyarlaması 'Sgt. Rock' ile anıldı. Craig, önceki iddialar gibi bu filmde de rol almayacağını açıklayarak söylentileri yalanladı.