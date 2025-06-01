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        Haberler Magazin Danla Bilic'in eski sevgilisi hakkında karar çıktı - Magazin haberleri

        Danla Bilic'in eski sevgilisi hakkında karar çıktı

        Sosyal medyada Danla Bilic adıyla bilinen fenomen Neslihan Aktepe, şiddet gördüğü ve dayısını tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:25
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        Eski sevgili hakkında karar
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        Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada Danla Bilic olarak tanınan Neslihan Aktepe, erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp dilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. B.Ç., emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

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        DAYISINI ARAYARAK TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI

        Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Neslihan Aktepe, eski sevgilisinin Kütahya'daki dayısını arayarak; "Kızınızın ölüm haberini 3 - 4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

        TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

        İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç.'yi Eyüpsultan'daki bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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        #Danla Bilic
        #Neslihan Aktepe
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