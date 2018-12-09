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Dans şampiyonu Cem Demir'in intihar ettiği iddia edildi

Cem Demir'in intihar etmeden önce arkadaşlarına ağlayarak, hala babasından harçlık aldığını söylediği ve "Babama iyi bakın" dedikten sonra balkona çıkıp atladığı öne sürüldü

09.12.2018 - 13:28 | Güncelleme: İHA

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonunun intihar ettiği öne sürüldü. İHA'nın haberine göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki bir apartmanın 4'üncü katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan Cem Demir'in ölüm sebebini araştıran polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu.



Kısa süre önce annesini kaybeden Demir'in, arkadaşlarına gözyaşları içinde maddi sıkıntı içinde olduğunu, hala babasından harçlık aldığını söyleyerek "Babama iyi bakın" dediği öğrenildi.



Bir süre ağladıktan sonra hava almak için balkona çıkan Cem Demir'in 4. kattaki balkondan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.

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