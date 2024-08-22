Daren Gerede Erkaya ile Bilge Öztürk ayrıldı
Bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, uzun süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşıyordu. Fakat Öztürk ile Erkaya, 3 yıllık birlikteliklerini noktaladı
Giriş: 22.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:28
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Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya çiftinden üzücü haber geldi.
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Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya, ilişkisini sona erdirme kararı aldı.
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Bir süredir yan yana görüntülenmeyen Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya, sosyal medyadan birbirlerini silip birlikte çektirdikleri fotoğrafları sildi.