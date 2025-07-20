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        Haberler Dünyadan David Beckham'ın tıraş kazası - magazin haberleri

        David Beckham'ın tıraş kazası

        David Beckham, saçını tıraş ederken geçirdiği küçük kaza sonrası istenmeyen bir sonuç elde etti. Victoria Beckham'ın eşine yorumu; "Berbat görünüyor" şeklinde oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:35
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        Tıraş kazası
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        Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın emekli yıldız oyuncularından David Beckham, saç kesme makinesiyle küçük bir kaza geçirdi.

        ABD futbol takımı Inter Miami CF'nin ortağı ve başkanı olan 50 yaşındaki David Beckham, 2000'de futboldaki başarısının zirvesindeyken olduğu gibi kazınmış saç stiline dönmeyi amaçlamıştı. Ancak tıraş sırasında makine elinden kayınca başının üst kısmında dikkat çekici bir kellik oluştu.

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        Yaptığı hata nedeniyle öfkeli olan David Beckham'ı, eşi Victoria Beckham kameraya alarak onunla dalga geçti. Talihsiz durumdan keyif alıyor gibi görünen Victoria Beckham, Instagram takipçileriyle bu videoyu paylaştı.

        Eşinin kötü görünen saçına gülerken, David Beckham; "Hiç komik değil" diyerek Victoria Beckham'a çıkıştı. Victoria Beckham; "Hiç iyi görünmüyor" diye itiraf ettikten sonra daha da ileri gitti ve Sana karşı her zaman dürüst olacağım. Berbat görünüyor" ifadesini kullandı.

        Hep uzun bıraktığı saçıyla bilinen David Beckham, futbol oynarken bir dönem saçını kazıtmayı tercih etti

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        #David Beckham
        #Victoria Beckham
        #tıraş
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