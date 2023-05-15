Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu seçim bitmez
ABONE OL

Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu süreç bitmez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından bir video paylaştı. Toplumun yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Gün tereddüt günü değil. 13 gün boyunca kendimizi daha iyi anlatacağız. Biz bitti demeden bu süreç bitmez" dedi.

Davutoğlu: Gün tereddüt günü değil, biz bitti demeden bu seçim bitmez
HABERTURK.COM / AA

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, dün gerçekleştirilen oylamada, seçmenlerin az bir farkla da olsa statükoya hayır dediğini ve değişim talebini sandıklara yansıttığını belirtti.

Davutoğlu, "Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır." dedi.

Kullanılan her bir oyun kendileri için kutsal olduğunu ve sandıkta verilen mesajı aldıklarını ifade eden Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı seçmenine bir kez daha düşünme çağrısında bulundu.

Terör, din ve inanç özgürlüğü ile başta savunma sanayi olmak üzere devletin güç ve kapasitesinin zaafa uğratılması konularındaki kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazır olduklarını belirten Davutoğlu, Millet İttifakı seçmenine de seslendi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde 50'sinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek."

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!
GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il sonuçlar
MHP Lideri Bahçeli: 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye kazanmıştır.
GÜNDEM Bahçeli'den 14 Mayıs mesajı
28 Mayıs seçimlerinde 2. turda ne olacak, Cumhurbaşkanı seçimi mi yapılacak? İkinci turda milletvekili seçimi olacak mı?
GÜNDEM 28 Mayıs seçimlerinde 2. turda ne olacak?
Denizli'de kayınvalidesini öldüren damadın cezası belli oldu - En son haberler
GÜNDEM Kayınvalidesini öldüren damadın cezası belli oldu
Yusufeli'nde su yüksekliği 134 metreyi aştı
GÜNDEM Yusufeli'nde su yüksekliği 134 metreyi aştı
Samsun'da eski kayınbiraderi konuşmaya çağırıp, vurdu - En son haberler
GÜNDEM Eski kayınbiraderi konuşmaya çağırıp, vurdu
Antalya'da İngiliz turist çiftin 6 aylık bebeği nefes alamama şikayeti ile öldü - En son haberler
GÜNDEM İngiliz turist çiftin bebeği öldü
Ankara'daki cemevi saldırısında yeni gelişme - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Cemevi saldırısında yeni gelişme
Ankara'da AK Parti'nin vekil sayısı değişmedi CHP 9 sandalyeye sahip oldu
GÜNDEM Başkent'te milletvekili dağılımı
Son dakika: Yağışlar geri dönüyor
GÜNDEM Yağışlar geri dönüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.