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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor

YSK'nın açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. Peki süreç nasıl işleyecek?

Son dakika haberi: Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor!

Sandık kurullarının karar ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz saat 17.00'da (bugün) sona erecek.

16 Mayıs 2023: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'da sona erecek. İtirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs 2023: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılacak itiraz süresi 17.00'da sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri varsa yapılacak.

18 Mayıs 2023: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs 2023: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmesi için ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs 2023: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

22 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda konuşmalarının yayın ve zamanını belirlemek için kur'a çekilecek.

24 Mayıs 2023: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs 2023: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

28 Mayıs 2023: Oy verme günü. Türkiye ikinci kez sandık başına gidecek.

29 Mayıs 2023: Cumhurbaşkanı seçiminin geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'da sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs 2023: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'da sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs 2023: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran 2023: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK aynı gün kesin seçim sonuçlarını Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

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