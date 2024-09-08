Deadpool ve Wolverine filmini izlemeden önce izlemeniz gereken 13 film
X-Men serisi, 20 yıl boyunca büyük bir sıfırlama yaşamadan devam eden nadir film serilerinden biridir. Bu süre zarfında yeni karakterler eklendi, bazıları ayrıldı ve zaman yolculuğu gibi karmaşık senaryolar işin içine girdi. İşte, Deadpool ve Wolverine'i izlemeden önce izlenmesi gereken 13 film...
Wolverine filmleri Jennifer Lawrence’ın rol aldığı filmlerden önce mi geldi, yoksa sonra mı? Deadpool'un X-Men evrenindeki yeri nedir? 13 X-Men filmi ve yan serilerini sıralayarak bu karmaşık zaman döngüsünü sizler için düzenledik.
1. X-MEN (2000)
Bu film, bildiğimiz X-Men'i sinema izleyicilerine tanıtan ilk büyük sinema filmidir: Wolverine rolünde Hugh Jackman, Rogue rolünde Anna Paquin, Magneto rolünde Ian McKellan ve Profesör Charles Xavier rolünde Patrick Stewart yer alıyor. Film, çoğunlukla Wolverine ve Rogue'un X-Men'e ilk kez katılmalarını ve Magneto ile Profesör X arasındaki bir çatışmanın içine çekilmelerini anlatıyor.
2. X2: X-MEN UNITED (2003)
Seri, X-Men'in geçmişte Wolverine ile yolları kesişmiş bir kötü adam olan Albay William Stryker ile karşı karşıya gelmesiyle Wolverine'in geçmiş hikayesinin derinliklerine iniyor. Orijinal kadronun çoğu geri dönerken, Nightcrawler rolündeki Alan Cumming gibi bazı yeni ekip üyeleri de katılıyor.
3. X-MEN SON DİRENİŞ (2006)
Bu filmde, Rush Hour'dan Brett Ratner serinin orijinal yönetmeni Bryan Singer'ın yerini aldı ve hayranlar, oyuncu kadrosu aynı olsa bile ton ve tarzda bir değişiklik fark edebildiklerini söylüyor. Filmde mutantlar, mutant güçlerini azaltabilecek olası bir "mutant tedavisi" konusunda bölünmüş durumdadır.
4. X-MEN KÖKENLERİ: WOLVERINE (2009)
Eğer X2, Wolverine'in nasıl mutant olduğuna dair aklınızda soru işaretleri kaldıysa, bu film tüm şüpheleri ortadan kaldırıyor. Tüm hikayesini 1845'e kadar geri giderek anlatıyor.
5. X-MEN BİRİNCİ SINIF (2011)
Oyuncu kadrosundaki ilk büyük değişimi burada yaşıyoruz: Bu film çoğunlukla 60'larda geçtiği için Magneto (Michael Fassbender), Profesör X (James McAvoy) ve Mystique (Jennifer Lawrence) gibi roller için daha genç oyuncuların seçilmesi gerekiyordu. Film, X-Men'in kuruluşuna ve Magneto ile Profesör X arasında ters giden dostluğa kadar uzanıyor.
6. THE WOLVERINE (2013)
First Class'ta Hugh Jackman'ı özlediniz mi? İşte geri döndü! Bu kez Japonya'da çoğunlukla tek başına bir maceraya atılıyor. Filmin yönetmeni, 3:10 to Yuma gibi içe dönük filmleriyle tanınan James Mangold.
7. X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (2014)
İşte her şeyin zaman bükülmesine uğradığı yer burası: Gelecekte, 2023'te başlıyor (hızla yaklaşan bir gelecek). X-Men için işler pek iyi gitmemektedir, bu yüzden Wolverine'i geçmişi değiştirip değiştiremeyeceğini görmek için 70'lere zamanda geri gönderirler. Orada, X-Men'in First Class oyuncuları tarafından canlandırılan versiyonlarıyla karşılaşır.
8.DEADPOOL (2016)
Deadpool X-Men Origins'de ortaya çıkıyor: Bunun yerine, aktör Ryan Reynolds karakterini aynı anda hem daha fazla şaka dolu hem de çok daha fazla R-rated olan kendi serisine dönüştürdü.
9. X-MEN: APOCALYPSE (2016)
Seri, Days of Future Past'in 70'li yıllarından, genç Jean Grey (Sophie Turner) ve Cyclops'un (Tye Sheridan) X-Men olarak yolculuklarına başladıkları 80'li yıllarda geçiyor. Ve çok da erken değil: Kendisine Apocalypse diyen son derece güçlü bir mutant, tüm medeniyeti yok etmek için ortaya çıkıyor.
10. LOGAN (2017)
Geçmişten geleceğe, Logan'ı hayatının sonuna yaklaşan Profesör X'e bakan yaşlı bir adam olarak yeniden görüyoruz. Ancak, böylesine güçlü zihinsel güçlere sahip Charles Xavier'in düşüşü aslında oldukça tehlikelidir. Wolverine ile neredeyse aynı güçlere sahip genç bir kızın ortaya çıkması ve güvenli bir yere götürülmesi gerekmesiyle işler daha da karmaşık bir hal alır.
11. DEADPOOL 2 (2018)
Deadpool'un Deadpool ve Deadpool 2 arasında tonunu düşürdüğünü düşünüyorsanız - düşürmedi. Bu kez, zamanda yolculuk yapan Cable ile savaşmak için Colossus ve Negasonic Teenage Warhead ile bir araya geliyor. Filmin PG-13 versiyonu Once Upon a Deadpool adıyla gösterime girdi, ancak çoğunlukla en yaramaz kısımları çıkarılmış aynı film.
12. DARK PHOENİX (2019)
X-Men serisi, çizgi romanlardaki popüler "Dark Phoenix" hikayesini ikinci kez ele alıyor - X3'te de işlenmişti. Her iki durumda da Jean Grey'in güçleri, onları kontrol etmekte zorlanan ve iyilik için kullanmaya pek istekli hissetmeyen bir hale gelir.
13. THE NEW MUTANTS (2020)
Mutant güçlerini daha iyi kavrayana kadar bir hastaneye kapatılan beş mutantı konu alan film, bazı doğaüstü varlıkların korku filmi tarzında onlara teker teker saldırmaya başlamasıyla karmaşık bir hal alıyor.
Kaynak: Good Housekeeping