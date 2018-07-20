DEAŞ'ın öldürülen askeri kanat sorumlusu Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda Dudurkaeva'nın Rus İnterpolü tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Çeçenistan'ın eski bakanı Asu Dudurkaev'in kızı olan Seda Dudurkaeva'nın 2014 yılında DEAŞ'a katıldığı öğrenildi.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sansasyonel kanlı bir eylem hazırlığında bulunan DEAŞ'lı teröristlere yönelik 4 Temmuz 2018'de operasyon düzenledi. Arnavutköy, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda U.B., B.S., A.D. ve I.T. gözaltına alındı. Bu grupla ilişkili olan Başakşehir'de DEAŞ'a ait VIP bir hücre evi daha tespit edildi. Buraya düzenlenen operasyonda S.K. sahte kimlikli Çeçenistan uyruklu 25 yaşındaki Seda Dudurkaeva gözaltına alındı. Seda Dudurkaeva'nın Irak Ninova bölgesinde öldürülen DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusu Ebu Ömer Eş- Şişhani kod isimli Gürcü uyruklu Tarkan Batıraşvili'nin karısı ve 2 çocuğunun annesi olduğu belirlendi.



DEAŞ'LI GELİNE VIP HÜCRE



DEAŞ'ın hücre evlerinde çok sayıda aile kaldığı halde Seda Dudurkaeva'nın Tarkan Batıraşvili'nin eşi olması nedeniyle VIP hücre evinde sadece 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.



BABASI ESKİ BAKAN



Seda Dudurkaeva'nın Tarkan Batıraşvili'nin sağ kolu Hamzat adlı DEAŞ'lı teröristle internet üzerinden tanışıp evlendiği ve 2014'te kaçak yollarla Suriye'ye gittiği belirtildi. Dudurkaeva'nın örgüte katılmasının ardından Çeçenistan'da bakan olan babası Asu Dudurkaev'in görevden alındığı ileri sürüldü.



KOCASI HAVAYA UÇUNCA ÜLKESİNE DÖNMESİNE İZİN VERİLMEMİŞ

İddiaya göre eşi Hamzat'ın arabasının şüpheli bir şekilde havaya uçmasının ardından Seda Dudurkaeva ailesine dönmek istedi. Ancak Tarkan Batıraşvili buna izin vermeyerek onu kendi eşi yaptı. Batıraşvili'nin de 10 Temmuz 2016'da Irak'ın Ninova bölgesinde vurularak öldürülmesinin ardından Seda Dudurkaeva'nn yasadışı yollardan sınırı geçerek İstanbul'a geldiği öğrenildi.



İNTERPOL ARIYOR

Seda Dudurkaeva'nın Rus İnterpolü tarafından ‘kırmızı bültenle' arandığı ortaya çıktı. İnterpol kayıtlarına göre Seda Dudurkaeva 24 Nisan 1993 doğumlu, 1.63 metre boyunda ve siyah saçlı.

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