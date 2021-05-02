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DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 'sağ kolu' İstanbul'da yakalandı

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde “askeri yapılanması”nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Son dakika! DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 'sağ kolu' İstanbul'da yakalandı

İHA muhabirinin üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Polisi tarafından kritik bir operasyona daha imza atıldı.

Ataşehir'de düzenlenen operasyonla DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde “askeri yapılanması”nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist yakalandı.

DEAŞ LİDERİ BAĞDADİ'Yİ "GÜVENLİ BÖLGEYE" TAŞIYAN İSİM

2019 yılında ABD Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentine bağlı Barisha köyünde düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen örgütün Irak asıllı lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye’de yeraltına inerek ‘güvenli bölgelerde’ gizlenmesinde kritik rol üstlenen A.S.İ.M. adlı Afganistan uyruklu teröristin, 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye’ye sızdığı belirlendi. Suriye’den itibaren MİT’in radarında bulunan DEAŞ’lı teröristin, sınır hattından Türkiye’ye geçiş yaptığı tespit edildi.

MİT, ÖRGÜTÜN SÖZDE "EMİRİ"Nİ ADIM ADIM İZLEDİ

Güvenlik servislerinin yakın takibindeki A.S.İ.M. adlı DEAŞ’ın sözde ‘Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri’nin, ilk olarak 2014 yılından bu yana birçok zincirleme eylemden sorumlu tutulduğu Suriye’den Türkiye’ye geçtiği, ardından da sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a kadar geldiği öğrenildi. MİT görevlilerince yakın takibe alınan ve her hareket kabiliyet izlenen terörist için çember daraltıldı. Afganistanlı olduğu öne sürülen, ancak güvenlik birimlerince Tacikistan kökenli olduğu değerlendirilen DEAŞ’ın sözde ‘askeri yapılanma emiri’, İstanbul Ataşehir’de saklanıyordu. Hücre sorumlusunun saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlemeye alınırken, Türkiye’de kimlerle irtibat kurduğu didik didik araştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından teröristin saklandığı adres ve irtibatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine aktarıldı. Operasyonun geri kalan kısmı emniyet güçlerine devredilirken, MİT’in aktardığı bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Ataşehir’de bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüpheli için adrese operasyon için hazırlık yaptı. Evde herhangi bir patlayıcı olma ihtimali göz önünde bulundurularak, çevre güvenliğine karşı bütün riskler değerlendirildi. Teröristin dışarıya çıkması beklendi. 28 Nisan akşamı evden çıkınca hemen baskın düzenlendi. Operasyonda, El-Bağdadi’nin en güvendiği isimler arasında yer alan örgütün kilit ismi, Ataşehir’de saklandığı apartman dairesinden çıktıktan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport çıkan örgüt üyesinin, o tarihlerde hem Bağdadi’nin en yakınındaki isim olduğu, hem de Suriye'de örgütün sözde ‘Askeri Emir’ seviyesinde DEAŞ üyelerine silahlı eğitim verdiği kaydedildi.

DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI SURİYE'DE PEK ÇOK KANLI SALDIRI İÇİNDE YER ALMIŞ

Hiyerarşi içinde DEAŞ’ın tepe yönteminde bulunan ‘Karar Organı’ konumundaki sözde üst düzey ‘emirler’ ile ortak hareket eden ve örgütün silahlı faaliyetlerinin çoğunda imzası bulunan A.S.İ.M.’nin, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde 2014 yılından bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ifade edildi. Bir dönem DEAŞ’ın Suriye’de fiili ‘başkent’ ilan edip hakimiyet kurduğu Rakka başta olmak üzere, Deyrizor ve Humus gibi bölgelerde uzunca süre örgüt saflarında faaliyet gösteren Afganistanlı teröristin, kırsal ve şehir yapılanmalarındaki DEAŞ kadrolarına silahlı eğitim verdiği aktarıldı. Örgütte sözde ‘askeri yapılanma emiri’ düzeyinde faaliyet yürüten ve öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin Suriye’de yer altına inmesinde ve ‘güvenli bölgelere’ geçişinde de rol aldığı istihbarat raporlarına yansıyan A.S.İ.M.’nin, hâlihazırda çatışma bölgelerindeki radikal akımlarla irtibatını sürdürdüğü bildirildi.

İNFAZLARDA KULLANILAN ELİ KILIÇLI FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

MİT ve Emniyet raporlarına yansıyan detaylar arasında, savaş bölgelerinde gerçekleştirilen infazlarda sıkça rastlanan kılıçla fotoğrafı da yer alan hücre sorumlusu, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıdan ele geçirilen cep telefonu, telefondan çıkan kırsalda elinde salladığı kılıçla çekilmiş fotoğraflar ve dijital materyallere, incelenmek üzere el konuldu. Örgüt sorumlusunun cep telefonu ve diğer dijitallerindeki mesaj trafiği de mercek altına alındı.

OTOGARI KANA BULAMAYA ÇALIŞAN PKK ÜYELERİYLE AYNI GÜN YAKALANDI

Öte yandan, DEAŞ’lı terörist ile İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo plastik patlayıcıyla zincirleme bombalı saldırı hazırlığındayken emniyet güçleri tarafından çökertilen bölücü terör örgütü PKK üyelerinin aynı tarihte yakalanması dikkat çekici bir ayrıntı olarak göze çarptı. PKK’lı teröristler 28 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra 15:21 sıralarında etkisiz hale getirilirken, radikal terör örgütü DEAŞ’a mensup Afganistan uyruklu A.S.İ.M. ise aynı tarihin akşamında Ataşehir’de yakalanmıştı.

Terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK üyelerinin TEM Şube’deki sorguları sürerken, İstanbul polisinin terörle mücadele operasyonları aralıksız devam ediyor.

Diğer yandan Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanan DEAŞ’lı teröristin, bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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