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İstanbul'da yaşları küçük 2 kız torununa cinsel istismarda bulunmaktan 25 yıl hapis cezası onanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Rıdvan İ., Güngören'de eski eşinin evinde gözaltına alındı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Güngören'de 6 Haziran 2009 günü 15 ve 16 yaşlarındaki kız torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Rıdvan İ. gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesine çıkarılan Rıdvan İ. tutuklanarak cezaevine konuldu.
KARARI YARGITAY ONADI
1.5 yıl tutuklu kalan Rıdvan İ. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, Rıdvan İ. hakkında cinsel istismar suçlamasından 25 yıl hapis cezasına karar verdi. Bu karar Yargıtay tarafından da onandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yargıtay'ın kararı onamasının ardından Rıdvan İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan İ.'nin Esenyurt'ta yaşadığını ancak son dönemde Güngören'deki boşandığı eşinin evinde kaldığını belirledi. Ekipler 23 Nisan günü eve operasyon düzenledi. Rıdvan İ. gözaltına alındı. Rıdvan İ. adli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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