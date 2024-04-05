Defalarca bıçakladı, ölmesi için bekledi: Mucize kadın dehşeti anlattı

Çift bir süre konuştuktan sonra Ferhat Karlı eşine bir otele gitme teklifinde bulundu. Dilem Karlı ise bu teklifi reddederek Başakşehir'de bir arkadaşının doğum günü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Ferhat Karlı eşine Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ne kadar eşlik etti. Şahintepe Mahallesi'ne geldiklerinde Ferhat Karlı birden eşi Dilem Karlı'yı sokak ortasında karnından bıçakladı. Eşi Dilem Gül Karlı'yı 22 yerinden bıçaklayan Ferhat Karlı, başında ölmesini bekledi.