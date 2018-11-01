Define dedikodusuna inanıp 400 yıllık mezarı bu hale getirdiler

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Mezarlığı'nın tahrip edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Binlerce saatlik güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Zanlıların 12 Ekim 2018 günü siyah renkli bir otomobil ile olay yerine gelerek keşif yaptıkları tespit edildi. İncelenen görüntülerde zanlıların 14 Ekim'de ise ellerinde kazma küreklerle mezarlığa geldikleri belirlendi. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, Eyüpsultan, Sultangazi ve Bağcılar'da düzenlediği operasyonal Yaşar K., Şener Y., Nevzat B. ve Nuhbey Y.'yi gözaltına aldı.

"HAZİNE VAR SANDIK"



Gözaltına alınan 4 kişi Eyüp Mezarlığı'nda gömülü bir hazine olduğuna inandıkları için böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.



OSMANLI'NIN TÜM MEZAR ÖRNEKLERİ VAR



Eyüp Mezarlığı, İstanbul'un fethinin ardından Ebu Eyyüp El-Ensari'nin mezarının burada olduğunun anlaşılması üzerine manevi bir merkez haline geldi. Saray erkanı, alimler ve Osmanlı'nın üst düzey yöneticileri buraya defnedildi. Eyüp Sultan Mezarlığı'nda Osmanlı dönemine ait tüm mezar çeşitlerini görmek mümkün. Bu nedenle hat sanatı ve mezarlık mimarisi açısından oldukça önemli bir yer. Mezarlıkta yaklaşık 12 bin tarihi mezar taşı bulunuyor.

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