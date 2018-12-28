Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkı tam gaz!

Komedyen Cem Yılmaz, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli ile önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Mekan çıkışında muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Cem Yılmaz, film çekimlerinin güzel geçtiğinden bahsetti