Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET ANLARI! Son dakika: Husumetlisine ateş açtı, çocuğu vurdu
ABONE OL

İzmir'de dehşet anları! Husumetlisine ateş açtı, kız çocuğunu vurdu

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli iki ailenin silahlı kavgasında olay yerinde bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu vuruldu. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlenen saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı

DEHŞET ANLARI! Son dakika: Husumetlisine ateş açtı, çocuğu vurdu
İHA

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 8 yaşındaki kız çocuğu tabancayla vuruldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki ailenin sokaktaki tartışması kavgaya dönüştü. Bunun üzerine kavga eden taraflardan olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Necati K. (27),belindeki tabancayı çıkartarak tartıştığı aileden Kudret Y.'nin (26) üzerine doğru koştu. Tabancayı gören Kudret Y., evine doğru koşup içeri girerken, Necati K. ise rastgele ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Olayda Kudret Y., silahlı saldırıyı yara almadan atlatırken, Necati K.'nın tabancasından çıkan mermilerden biri 8 yaşındaki kız çocuğu S.M.'ye denk geldi. Küçük çocuğun yaralandığını gören bir mahalle sakini ise S.M.'yi kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan S.M'nin kalçasına bir mermi isabet ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Necati K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yürütülen çalışmada Necati K.'nın Emir Sultan Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese giden polis ekipleri, dün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan olay sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 8 yaşındaki S.M., sokaktan geçtiği esnada Kudret Y.'nin koşarak eve girdiği, daha sonra arkasında koşarak gelen Necati K.'nın elindeki tabancasıyla koştuğu, ve rastgele ateş açtığı ve olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bu sırada 8 yaşındaki S.M.'nin silahla vurulduğunu gören bir mahalle sakininin küçük çocuğu kucağına alarak, hızla olay yerinden kaçırdığı ve hastaneye götürdüğü anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GATES VURGUNU! SON DAKİKA! Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi
GÜNDEMBill Gates vurgunu! Satışa çıkardılar
Tam Kapanmada semt pazarları açık mı? Pazarlar kurulacak mı? Son açıklamalar
GÜNDEMTam Kapanmada semt pazarları açık mı?
Tam kapanmada şehirler arası seyahat nasıl olacak, kimler muaf? Şehirler arası seyahat yasağı detayları
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı detayları
2020 DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklayacak? 2020 KPSS DHBT sonuç tarihi belli mi?
GÜNDEM2020 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınav tarihleri ve başvuru tarihleri...
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
GÖÇ BAŞLADI! Son dakika: Ek seferler konuldu! Biletler tükendi!
GÜNDEMEk seferler konuldu! Biletler tükendi! İstanbul'dan ...
Türkiye, Avrupa’yı giydiren 3. Ülke
GÜNDEMTürkiye, Avrupa’yı giydiren 3. Ülke
AŞI TAKVİMİ - Koronavirüs aşı sırası kimde, hangi drupta? E-NABIZ aşı sırası sorgula! Aşı sırası öğrenme
GÜNDEMKoronavirüs aşı sırası sorgula!
28 Nisan AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri sorgula: İstanbul elektrik kesintisi duyuruları
GÜNDEM28 Nisan AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri
TAM KAPNMA... Son dakika: Hızlı trende yolculuk önlemleri belli oldu
GÜNDEMYüz binlerce yolcunun dikkatine! Kapanma önlemleri!