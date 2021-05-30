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Güvercin pazarlığında komşusuna kurşun yağdırdı! Mermilerden biri başına isabet etti

Bursa'da, Seçkin Ç. güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'ye kurşun yağdırdı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Küçükiğridere, olay sonrası kaçan Seçkin Ç. ailesiyle vedalaşmaya gitti evinde yakalandı

DEHŞET! Son dakika: Güvercin pazarlığında komşusunu başından vurdu
Güvercin pazarlığında komşusunu başından vurdu
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DHA

Bursa'da, Seçkin Ç. (37) güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'ye (43) kurşun yağdırdı. Başına isabet eden mermi ile ağır yaralanan Küçükiğridere, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Sıracevizler Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde güvercin alışverişi yapmak için buluşan Uğur Küçükiğridere ile komşusu Seçkin Ç. arasında pazarlık sırasında tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ola yerinden ayrılarak evlerine gitti. Ancak, Uğur Küçükiğridere'nin kendisine eşinin yanında küfrettiğini öne süren Seçkin Ç., gece saatlerinde Küçükiğrider'yi telefonla arayarak buluşmak istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE KURŞUN YAĞDIRDI

2. Çavuşoğlu Sokak'ta bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Seçkin Ç., yanında getirdiği tabancayla Küçükiğridere'ye art arda 5 el ateş açtı. Evine kaçmaya çalışırken başına kurşun isabet eden Küçükiğridere, kanlar içinde yer yığıldı. Silahlı saldırgan Seçkin Ç. ise yanındaki arkadaşı Şaban Ö. ile olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükiğridere, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Küçükiğridere'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AİLESİYLE VEDALAŞMAK İÇİN GELDİĞİ EVİNDE YAKALANDI

Öte yandan, olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, mahalle sakinlerinin ifadesine başvurarak şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Şüphelilerin kaçtıkları bölgeye yoğunlaşan ekipler, denetimler sırasında Şaban Ö.'yü yakaladı. Çalışmalarını sürdüren polis, yaklaşık 3 saat sonra da ailesiyle vedalaşmak için evine gelen Şeçkin Ç.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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