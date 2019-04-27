Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şahbaz Mahallesi'nde, akşam saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü'nce yürütülen, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, 'Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik- genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması' projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

BİR İŞÇİ ÖLDÜ, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ancak yaralılardan durumu ağır olan Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov'un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, yaralılardan bir bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.