'Kıskançlık' tartışması vahşetle bitti 0:00 / 0:00

İHA

Edirne'de aynı evde yaşadığı arkadaşını vahşi şekilde öldüren ve kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan zanlının, kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, binaya girdiklerinde bıçaklanıp, boğazı kesilen 30 yaşındaki Kadir Şeker’in cansız bedeniyle karşılaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle vahşice öldürüldüğü belirlenen inşaat işçisi Kadir Şeker’in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

OLAYDAN 2 SAAT SONRA YAKALANDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle ilgili yaptıkları inceleme ve araştırmalarda cinayet şüphelisinin 43 yaşındaki Özgür Y. olduğunu belirledi. Ekipler yaptıkları 2 saat 24 dakika süren çalışmanın ardından, cinayet şüphelisi Özgür Y.’yi Uzunköprü’nün Dereköy köyünde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

'GÖRÜŞTÜĞÜM KADINI KISKANDI, SON KAVGAMIZ CİNAYETE DÖNÜŞTÜ'

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine getirilen Özgür Y.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Özgür Y.'nin ifadesinde, Uzunköprü ilçesinde yaşadığını zaman zaman ilçeye gitmediği günlerde iş arkadaşı olan Kadir Şeker ile aynı evde kaldıklarını, bir kadınla görüştüğünü bu kadın yüzünden öldürdüğü Kadir ile aralarında zaman zaman kıskançlık yaşadıklarını, en son tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve cinayet işlediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özgür Y. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.