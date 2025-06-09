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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşeti arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşeti arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir başka araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:35
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        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
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        Kocaeli'nde, Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde F.B'nin kullandığı cip, bariyerlere çarparak devrildi.

        KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

        AA'daki habere göre kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        ARKADAN GELEN ARAÇ KAZAYI KAYDETTİ

        Bu arada, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.

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        #kocaeli
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