Dele Alli ile Cindy Kimberly'nin plaj romantizmi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli, model sevgilisi Cindy Kimberly ile İtalya'da tatil yapıyor. Sardinya Adası'nda görüntülenen çift, plajda romantik anlar yaşadı. Geçtiğimiz yıl Antalya'da podyuma çıkan Kimberly, sevgilisini öpücüklere boğdu
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın büyük umutlarla kiraladığı ancak bekleneni veremeyerek İngiltere'nin Everton takımına geri dönen Dele Alli, sevgilisi Cindy Kimberly ile İtalya'da görüntülendi.
İkili, Sardinya Adası'nda İtalyan gazetecilerin objektiflerine yansıdı.
Cindy Kimberly, ilerleyen dakikalarda sevgilisine güneş kremi sürdü.
Ünlü model ardından da sevgilisinin karnına öpücük kondurdu.
Romantizm yaşayan çifttten Cindy Kimberly, bir ara şezlongtan az daha düşüyordu.
İngiliz futbolcu, sevgilisini tutarak düşmesi engelledi.
Plaj romantizminin ardından Cindy Kimberly denize girdi.
Cindy Kimberly plajdan ayrılmadan önce de bir hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Çift, ardından teknelerine binerek plajdan uzaklaştı.
GEÇTİĞİMİZ YIL ANTALYA'DA PODYUMA ÇIKTI
Cindy Kimberly, 16 Kasım 1998’de İspanyol bir babayla Endonezyalı bir annenin çocuğu olarak Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da doğdu.
Annesiyle babasının boşanmasıyla 3 yaşından itibaren dağılmış bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Cindy Kimberly, modellik hayallerini henüz çok küçük yaşlarda kurmaya başladı.
İlk gençlik yıllarında çocuk bakıcılığı yapan Cindy Kimberly, modellik yapmaya başladıktan sonra birçok uluslararası ajansla sözleşme imzaladı.
2015’te Justin Bieber’in “Aman Tanrım! Kim bu?” cümlesiyle fotoğrafını paylaştığı Cindy Kimberly, 2017’de YouTube kanalı açarak modelliğinin yanına sosyal medya fenomenliğini de ekledi.
Cindy Kimberly, geçtiğimiz yıl Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıktı.
Cindy Kimberly, geçtiğimiz yıl Antalya’da Habertürk’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de olmaktan ve Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkmaktan dolayı neler hissediyorsunuz?
Türkiye’de olduğum için çok heyecanlı hissediyorum. Bir süredir takip ettiğim insanların şovunda olmaktan da çok gurur duyuyorum. Herkes çok tatlı ve çok güzel ağırlanıyorum. Birçok Türk tasarımcıya kapı açan bir firmanın mankeni olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Burada olmak mutluluk verici.
Daha önce Türkiye’ye gezi amaçlı geldiğinizde nereleri görme imkânınız oldu?
Erkek arkadaşım, İstanbul’da yaşadığı için İstanbul’a gelmiştim. İstanbul’un birçok yerini, kültürünü ve tarzını keşfetmeye çalıştım. Birçok yere gittik. Onların dışında daha keşfedilecek çok yer var. Mesela, Antalya’ya da ilk defa geldim ve burayı da çok beğendim. O yüzden de daha keşfedecek çok yer var. Burada olabildiğim için çok teşekkür ederim. Buraya daha çok gelmek ve kültürü de öğrenmek istiyorum. Zaten sevdiğim bir ülke ve burada bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
Mesleğiniz adına en büyük hayaliniz nedir?
Açıkçası mesleğimle ilgili gerçekçi hayallerim var. Film yönetmenliği yapmak istiyorum. Kendi adıma çıkacak olan bir kıyafet markam da var. Onunla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Asli mesleğim dışında dediğim gibi yönetmen olmak istiyorum. Yönetmenlik hayallerimi gerçekleştirme adına da yakın zamanda girişimlerde bulunmaya hazırlanıyorum.
Mutlaka yöneteceğiniz ilk filmin konusu üzerine de düşünceler oluşturmuşsunuzdur. Aklınızda mutlaka bir konu vardır. Nedir?
Kadınlarla ilgili film çekmek isterim. Bu zamana kadar film sektörü hep erkeklerin elindeydi. Kadın yönetmenler daha yeni yeni çıkıyor. Kadınların görünebileceği, kadınların durumlarını sorunlarını, hayatlarını anlatan filmler çekmek istiyorum.
Film yönetmeye başladığınız zaman beraber çalışma hayalini kurduğunuz oyuncular var mı?
Aslında çok insan var. Ben ilk filmimi yapana kadar çok zaman geçecek ama şöyle bir gerçek var; belki de yeni insanlara fırsat vermek daha iyi olacaktır. Çünkü ben de yeniydim ve bir şekilde fırsatım oldu ve bu noktaya gelebildim. O yüzden de gençlere fırsat vermek isterim.
Mesleğiniz ve hayatınız hakkında bugüne kadar edindiğiniz en önemli öğreti ne olmuştur?
Açıkçası çok güzel bir soru. Mesleğim adına edindiğim en önemli öğreti, ne istediğini bilmek. Ne istediğini bilirsen hem yaptığın işten her daim keyif alırsın, hem de her daim kendini geliştirirsin. Bu da kişiyi başarıya, doğal olarak mutluluğa ulaştırır. Hayatla ilgili edindiğim en önemli öğretiye gelecek olursak; Kendi istediğini, bildiğini ve seni üzmeyecek şeyleri yapman gerektiğini öğrendim. Başkaları senin hakkında ne derse desin sen yine kendi yoluna bakmalısın ve bakacaksın da. O yüzden kendimle mutlu olmayı öğrendim.
Bugünlerde sizi en çok mutlu eden ya da mutsuz eden unsurlar nelerdir?
Aslında mutluluk da mutsuzluk da benim elimde. Mutlu olmama da mutsuz olmama da sebep olabiliyorum. Sanıyorum mutluluğun kaynağı paylaşmak. Mutsuzluğun kaynağıysa paylaşmamak. Paylaşmak, sevgi vermek kişinin depresyona girmesini engeller, girdiyse çıkmasını, hayattan keyif almasını sağlar.
Ben sevgiyi de üzüntüyü de çok fazla uçlarda yaşayabiliyorum. Paylaşma ve bencil olmama duygusu bunu çok güzel dengeliyor.
Hayal kuralım; bütün ülkelerin yönetimini bir gün size verseler. Alacağınız ilk karar ne olurdu?
Çok iyi bir soru. Sanıyorum evsiz insanlara yardım etmek için para desteğinde bulunurdum. Yoksul insanlara yardım etmek, herkesin çalışmasını, çalışmaların en üst düzeyde değerlendirilmesini sağlamak için gerekli kararları alırdım. Unutulmaması gereken şu; hepimiz aynı gemideyiz. İçindekilerin başarısı, mutluluğu belki de hayatı diğerlerine bağlı.