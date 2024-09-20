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        Delil bulunamadı trafik cezası iptal edildi

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde fahri trafik müfettişinin bir sürücüye uyguladığı 6 bin 439 liralık trafik cezası, kural ihlalinin yapıldığına dair dosyada delil bulunmaması gerekçesiyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 10:36 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:36
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        Delil bulunamadı ceza iptal edildi
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        İzmir Gaziemir'de fahri trafik müfettişi, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirdiği" gerekçesiyle sürücü Ali Eyce'ye 6 bin 439 lira ceza yazdı.

        Buna itiraz eden Eyce, dilekçesinde iddia edilen trafik ihlalini yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da başka bir somut delil bulunmadığını belirterek, cezanın iptalini talep etti.

        İtirazı değerlendiren İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında ilgili kanun maddesinin ihlal edildiğine yönelik fotoğraf, video gibi deliller elde edilmeden tespit tutanağı düzenlendiği, ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığı anlatıldı.

        Hakimlik, somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle uygulanan 6 bin 439 liralık cezayı iptal etti.

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        #trafik cezası
        #İzmir
        #fahri müfettiş
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