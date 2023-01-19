"VİZE İÇİN HÂLÂ CEVAP YOK"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Akalın, gönderisinde "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için bilet aldığınızı biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce ben de Kanada Konsolosluğu'na başvurumu yaptım ama vize için hâlâ cevap yok. Şubat ayında da buluşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.