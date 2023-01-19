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Demet Akalın'a vize şoku

Kanada'da konser verecek olan Demet Akalın, vize başvurusu sonuçlanmadığı için paniğe kapıldı. Konuyla ilgili konuşan Akalın, "Aylar önce başvurumu yaptım ama vize için hâlâ cevap yok" diyerek Kanada Konsolosluğu'na "Lütfen vize verin" sözleriyle seslendi

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  • Demet Akalın'a vize şoku: Hâlâ cevap yok - Magazin haberleri

    Kanada'da konser verecek olan Demet Akalın, aylar önce başvurmasına rağmen vizesinin hâlâ çıkmamasına sitem etti. 
  • Demet Akalın'a vize şoku: Hâlâ cevap yok - Magazin haberleri

    "VİZE İÇİN HÂLÂ CEVAP YOK"

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Akalın, gönderisinde "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için bilet aldığınızı biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce ben de Kanada Konsolosluğu'na başvurumu yaptım ama vize için hâlâ cevap yok. Şubat ayında da buluşmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.
  • Demet Akalın'a vize şoku: Hâlâ cevap yok - Magazin haberleri

    "LÜTFEN VİZE VERİN"

    Şarkıcı, daha sonra Kanada Konsolosluğu'na seslenerek, "Lüften vize verin" dedi.
  • Demet Akalın'a vize şoku: Hâlâ cevap yok - Magazin haberleri

    ONLAR DA VİZE SORUNU YAŞAMIŞTI

    Öte yandan ünlü komedyen Tolga Çevik de üç ay önce Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'ndan aylardır yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine tepki göstermişti. 
  • Demet Akalın'a vize şoku: Hâlâ cevap yok - Magazin haberleri

    “ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?”

    Çevik, "Toronto'daki dostlar; aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Demet Akalın'a vize şoku: Hâlâ cevap yok - Magazin haberleri

    Çevik'in ardından vize başvurusunda sıkıntı yaşayan bir diğer ünlü isim de Özcan Deniz olmuştu. Deniz, 2 Aralık 2022'de Berlin'de gerçekleşmesi beklenen konseri için orkestra ekibinin vize başvuruları sonuçlanmaması sebebiyle 27 Nisan 2023 tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

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