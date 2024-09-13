"BELKİ GERİ VERMEK İSTER"

Demet Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını yayımlayıp şu ifadelere yer verdi; "Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini. Çok istiyormuş birinci olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil."