Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni albümü için geri sayıma başladı. Akalın, kariyerinin 11'nci albümünü doğum günü olan 23 Nisan’da çıkaracak

Şimdiye kadar yaptığı 10 albüm, 3 single, 2 maxi single ile her defasında dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın, yeni albümü için 15 yeni şarkı aldı. Akalın, yeni albümünde de kendisiyle özdeşleşen ‘giderli’ tarzını devam ettirirken repertuarına rap ve arabesk şarkılar ekleyip sevenlerini şaşırtacak.

Albümünün çıkış tarihi için yine doğum günü olan 23 Nisan’ı seçen Demet Akalın, albümün çıkışının ardından da yine konser maratonuna başlayacak. Daha albümü çıkmadan yaz için 100’e yakın konser anlaşması yapan Akalın, yine rakiplerine fark atacak.

Demet Akalın, 2019 yaz sezonunda şimdiden Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Antalya, Ayvalık, Yalova başta olmak üzere 85 konser anlaşması yaptı. Müzik dünyasının en çalışkan isimlerinden biri olan Demet Akalın, bu yoğun tempoya doğru beslenerek ve planlı yaşayarak ayak uydurduğunu söylüyor. “İşimi çok severek yaptığım ve bu tempoya yıllardır alışık olduğum için problem olmayacak” diyen Demet Akalın, bu yaz da hayranlarının karşısına bomba gibi çıkmaya hazırlanıyor.