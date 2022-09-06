KAYINVALİDEDEN MESAJ: BİZCE ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜNDÜ

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü."