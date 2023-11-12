Demet Şener oğlu için Madrid'e uçtu

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İbrahim Kutluay, oğlunun Real Madrid'e transfer olmasının ardından, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını ifade etmişti.