Demet Şener oğlu için Madrid'e uçtu
Demet Şener, kızı İrem ile birlikte Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay'ı ziyarete gitti
Demet Şener'in, İbrahim Kutluay'la evliliğinden dünyaya gelen Ömer Kutluay, babasının izinden giderek basketbolcu olmuştu. 14 yaşındaki geçtiğimiz aylarda da Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuştu.
Demet Şener, kızı İrem ile oğlunu ziyaret etti.
Çocuklarıyla poz veren Şener, "Ne yazsam bilemedim... Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Mutluluk, gurur, sevinç, şükür, sonsuz sevgi... İçim coşuyor" dedi.
İbrahim Kutluay, oğlunun Real Madrid'e transfer olmasının ardından, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını ifade etmişti.