Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Şener, Sibel Taşçıoğlu akraba olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        Demet Şener, Sibel Taşçıoğlu akraba olduğunu açıkladı

        Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sibel Taşçıoğlu ile akraba olduklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Demet Şener ile Sibel Taşçıoğlu dün bir davete katıldı. Demet Şener, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu ile akraba olduğunu söyledi.
        Demet Şener, ünlü oyuncuyla paylaştığı fotoğrafına; "Canım Sibel Taşçıoğlu benim 'Pinkom'... Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?" notunu düştü.

        2

        Gösteri dünyasının pek çok ünlü ismi arasında akrabalık bağları var. İşte en ünlü akrabalar...

        Özge Borak'ın babası da kendisi gibi ünlü bir oyuncu.

        3

        Özge Borak'ın babası Selçuk Borak, İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı.

        4

        Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da kendisi gibi oyuncu.

        5

        Deniz Hamzaoğlu da babasının izinden giderek oyuncu oldu.

        6

        1990'lı yıllara damga vuran dizi 'Çılgın Bediş'in 'Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen'in kardeşi de ünlü bir isim.

        7

        Selahattin Taşdöğen'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Naci Taşdöğen.

        8

        Usta oyuncu Şevket Altuğ'un eşi de ünlü. Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'da kendisi gibi oyuncu.

        9

        Şevket Altuğ'un eşi 'Süt Kardeşler'in 'Afife'si Jale Altuğ.

        10

        Çift 1971 yılından beri evli.

        11

        Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi de ünlü bir oyuncuydu.

        12

        O isim, hayatını 2 Ağustos'ta kaybeden Ahmet Uğurlu.

        13

        Yeşilçam'ın önemli isimlerinden olan Ekrem Dümer'in oğlu da oyuncu.

        14

        Ekrem Dümer'in oğlu bir dönemin ünlü oyuncularından Yalçın Dümer.

        15

        Oyuncu Berk Atan ünlü futbolcunun akrabası çıktı.

        16

        Berk Atan, bir dönem Beşiktaş forması giyen teknik direktör Çağdaş Atan'ın kuzeni...

        17

        Tuvana Türkay ablası da televizyon dünyasının isimlerinden biri.

        18

        Ünlü oyuncu, bir dönem ekrana damga vuran programlardan birinde hosteslik yapan Çağrı Katre Türkay'ın kardeşi.

        #Sibel Taşçıoğlu
        #demet şener
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası