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Demir neyden yapılır? Hammaddesi bulunan demir nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bütün bilmeniz gerekenleri araştırdık ve buraya topladık.

Demir Neyden Yapılır?

Demir bir metaldir ve doğada elementel bir şekilde bulunur. Buna ek olarak demir elde etmek de düşünüldüğü kadar kolay bir işlem değildir.

Demir hammaddesi, demir cevherleridir. Demirin oluşması için cevherlerin içerisindeki safsızlıkların kimyasal indirgenme yöntemi kullanılarak uzaklaştırılması gerekiyor. Ama aşamalar bununla da sınırlı değil.

Demir çelik sektöründe büyük öneme ve yere sahip. Bu sebeple de doğada bulunabiliyor olması çok değerli.

Demir Nasıl Yapılır?

Demir neden yapılır sorusu kadar nasıl yapılır sorusu da önemlidir ve cevabına dikkat etmek gerekiyor. Demirin en dikkat çeken özelliği ise en yaygın elementlerden birisi olmasıdır. Hatta insan yapısının içerisinde de ciddi miktarda demir bulunuyor.

Peki demir nasıl yapılır ve hangi aşamalardan geçer? Demir yapımı malzemeleri nelerdir?

- Demir cevherleri kolay kolay bulunamazlar, bulundukları zaman da hemen değerlendirilmelidir.

- Buna ek olarak cevherler farklı yöntemlerle demire dönüştürülür.

- Bunlardan birisi yüksek bir fırın yardımıyla olur.

- Daha az miktarlarda diğer elementlere yüzde 92 demir ve yüzde 3 karbon olan pik demir üretimi için fırınlar kullanılır.

- Bu fırınlar kullanıldığında ve ayarlamalar doğru yapıldığında demir elde edilebilir.

- Buna ek olarak pik kullanımı yöntemi tercih edildiğinde sınırlı kullanıma sahip olduğunu da bilmeniz gerekiyor.

- Buna ek olarak demir üretiminin değişmez iki süreci vardır: Demir cevherinin hazırlanması ve demir oksidin demire dönüşmesi.

Demirin Hammaddesinin Hazırlanması

Demir hammaddesi hazırlama işlemi başlangıç açısından önemlidir. Demir cevherleri kükürt, fosfor, oksijen ve silikon içerir. Bu sebeple de karışım olarak güçlüdür.

Bu cevherler ise belli bölgelerde çıkarılır ve istenildiği zaman bulunamaz. Ulaşımı kolaydır ama doğru zamanların beklenmesi gerekir. Buna ek olarak cevherler içerisinde yüzde 60’tan fazla demir vardır ve maden olarak ele geçirildiğinde yüksek fırınlarda kullanılır. Eğer yüzde 60’tan daha az demir içeriyorsa, cevher ezilmeli sonrasında da toz haline getirilmeli. Bilye şeklinde yuvarlanır, mermer boyutunda üretimi gerçekleştirebilmek için de yüzdürme yöntemi kullanılır.

Bütün bu aşamalar doğru ilerlerse bir sonraki aşamaya da rahatlıkla geçilebilir.

Demir Oksidin Demire Dönüşmesi

Demirin oluşumu sırasında kullanılan yüksek fırınlar çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen yapıdadırlar. Ama aynı zamanda da su soğutmalı sisteme sahiptirler.

- Cevherler oluştuktan ve hazır hale getirildikten sonra demir oksidi tam olarak demire dönüşmelidir. Bunun için de fırınlar son hızda çalışırlar. Ancak bunlar gerçekleştiğinde ve işlemlerin tamamı bittiğinde demir elde edilebilir.

- Görüldüğü üzere demir elde etmek fazlasıyla zor bir süreçtir ve bunun için de kalifiye elemanlar ve doğru makineler gerekiyor.

- Yüksek fırınlar olmadan demir elde edilmesi de mümkün değildir. Eğer doğru bir şekilde ilerlemek istiyorsanız kesinlikle malzemeleri öncesinde hazırlamalısınız.

Demir en yaygın elementlerden biri olsa bile kesinlikle büyük dikkat isteyen bir konudur. Eğer bu alanda bilginiz yoksa ya da yapabilecek uygun ekipmanlarınız, şartlarınız da sağlanamıyorsa önceliğiniz bunları tamamlamak olmalı.

Demir neyden yapılır ve nasıl oluşturulur? Bu soruların cevaplarını net olarak biliyorsunuz. Demir oluşum sürecini herkes bilmeli ve doğa içerisinde ne kadar önemli olduklarının da farkına varılmalı.

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