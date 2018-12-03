TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Yıldırım Demirören, "TFF ailesi adına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm engelli vatandaşlarımız ile bize önemli başarılar yaşatan sporcu kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için vesile olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki ülkemizde ve bütün dünyada özellikle zihinlerdeki engelleri kaldırmak, engelli bireylerin haklarına saygı duymak için toplumsal farkındalık oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Engelli sporcuların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Demirören, "Bu anlamlı günde bir kez daha hatırlatmak isterim ki, 'Türkiye Futbol Oynuyor' sloganı ile engelli futbolu için yürüttüğümüz projelerle, daima sporcularımızın yanlarındayız ve onlara tüm çabamızla destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü yürek ve azimleri ile hepimize ilham kaynağı olan başarılara imza atan tüm sporcularımız için ne yapsak az. Engelli futbolunun gelişimi için hazırladığımız projeler, her geçen yıl meyvelerini daha fazla veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında Ampute Futbol Milli Takımı'nın aldığı uluslararası başarılardan da söz eden Yıldırım Demirören, marka değeri yüksek bir engelli futbol yapısı oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son bir yıla baktığımızda, Ampute Futbol Milli Takımı'mızın, Avrupa şampiyonluğunun ardından penaltı atışlarıyla Dünya şampiyonluğunun kıyısından dönerek ikinci olması, Sesi Görenler Milli Takımı'mızın Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmesi ve yine ülkemizde ilk kez down sendromlular futbolunun başlatılması ile bu branşta ilk kez katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda gelen üçüncülük var. Bizleri mutlu eden bu başarıların yanında, her defasında belirttiğimiz gibi, engelli futbolunda en iyi, en başarılı ülke olma iddiamızla birlikte yeni hedefimiz, ülkemizde sponsorlarımızın da desteğiyle marka değeri yüksek bir engelli futbol yapısı oluşturmak. Bu hedefe ulaşarak engelli spor federasyonlarının kendi ayakları üzerinde duracak yapılara kavuşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Hedeflerimiz için çok önemli bir mesafe aldığımızı da gururla ifade etmek isterim. TFF olarak sağladığımız finansal desteklerimizin yanında, ana sponsorlarımızın da engelli futboluna ilgisini çekmeyi başardık. Özellikle ampute futbolu, yıllardır yaptığımız yatırımların sonucunda bugün artık marka değeri olan, kurumsal alt yapısını sağlamış, lig isim sponsoru, yayıncı kuruluşu ve medya görünürlüğü ile son derece önemli bir noktaya ulaştı. Ampute futbolu kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuştu. Önümüzdeki süreçte ampute futboluna yönelik daha farklı bir stratejik işbirliği içerisinde destek sağlarken, diğer 3 branşımız için de farklı projelerle marka değeri yaratma çalışmalarını artırarak sürdüreceğiz."

"YENİ TESİSİMİZİ 'ENGELLİ DOSTU' OLARAK İNŞA EDİYORUZ"

Yıldırım Demirören, 2019 yılında açılması planlanan TFF'nin yeni tesisinin, engelli dostu olacağının müjdesini vererek, "Bir diğer önemli husus, 'Riva'nın uğuru' olarak adlandırdığımız, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'mizde kamp yapan tüm engelli futbol milli takımlarımızın, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda dereceye girmesinin onurunu yaşıyor olmamız. Gelecekte de Riva'nın uğurunun devamlı ve kalıcı olması için buradan tüm engelli kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Riva'da yapım aşamasında olan ve 2019 yılı içerisinde açmayı planladığımız yeni tesisimizi, 'engelli dostu' olarak inşa ediyoruz ve farklı engelli gruplarının rahatlıkla kullanacağı şekilde düzenliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yeni yılda engelli futbolunun büyük rekabetlere sahne olacağını da aktaran Demirören, şunları kaydetti:

"2019 yılı engelli futbolunda yeni büyük rekabetlere sahne olacak. Son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu unvanı taşıyan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'mız, haziran ayında Girit'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın yine en büyük şampiyon adayı olacak. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'muz ile yaptığımız stratejik iş birliği ile bu yıl ilk kez faaliyete geçen Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'mızın yeni hedefi, 2019 yılında Brezilya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda derece yapmak. En önemli hedefimiz, 2020'de Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Olimpiyatı'nda Futsal Milli Takımı'mızın dereceye girmesi olacak. Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'mızı bekleyen 2 hedef var. Eylül ayında Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girmek ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almak. Daha önce 2 kez Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren millilerimizin, bu hedefe ulaşacağına yürekten inanıyorum. Ay-yıldızımızı en iyi şekilde temsil ederek, bizlere inancın zaferi başarılar yaşatan tüm sporcularımız ile dünyadaki tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum."





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