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        Haberler Magazin Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi

        Deniz Akkaya için 2 yıl hapis istendi. Nedeni Selin Ciğerci'ye kitle iletişim aracıyla hakaret etmesi. Akkaya'nın, geçtiğimiz günlerde de başka bir davadan hapsi istenmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 08:57 Güncelleme: 04.03.2025 - 08:57
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        Yine hapis cezası aldı
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        Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor...

        Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine hırsız dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olunca savcılık, dava açmıştı.

        Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı. Mütaalada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye alenen hakaret ettiği belirtilerek sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, taraflara mütaalaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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        Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde de bir hapis cezası almıştı. Akkaya, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hâkimine sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıkmış; ev hapsi cezası almıştı. Bu cezası geçtiğimiz günlerde kaldırılan Deniz Akkaya için yurt dışına çıkış yasağı devam ederken mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti.

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        #deniz akkaya
        #Selin Ciğerci
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