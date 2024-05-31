Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö'nün telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüş ve yaşadıklarını sosyal medyadan ifşa etmişti. Akkaya, kızıyla yaşadıklarının yanı sıra babası ve teyzesiyle ilgili ifşalarda da bulunmuştu.