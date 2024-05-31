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        Haberler Magazin Deniz Akkaya ve kızı arasında neler oldu, son durum ne? Efe Önbilgin'den konuşma yasağı! Kızı dün ifade verdi - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya'nın ifşaları yasaklandı

        Kızı A.Ö ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesabından ifşa eden Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı geldi. Çocuğunun babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Akkaya, karara uymazsa 'zorlama hapis' cezası alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:42
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        Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö'nün telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüş ve yaşadıklarını sosyal medyadan ifşa etmişti. Akkaya, kızıyla yaşadıklarının yanı sıra babası ve teyzesiyle ilgili ifşalarda da bulunmuştu.

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        Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö'nün kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini ileri sürmüş, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade ederek ailesi ve eski eşi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

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        Yaşananların ardından Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle Efe Önbilgin ile kızı A.Ö'ye yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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        Deniz Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.

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        KIZI İFADE VERDİ

        Yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan A.Ö, İstanbul Adalet Sarayı’nda yaşanan olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
        'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan A.Ö'nün ifadesi alınmasının ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. A.Ö için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.

        Ayrıca Deniz Akkaya'nın babası Mustafa Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

        #deniz akkaya
        #Efe Önbilgin
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