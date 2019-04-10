Deniz Barut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Son olarak Avlu dizisinde karşımıza çıkan Deniz Barut boşanma haberiyle gündeme geldi. 36 yaşındaki Deniz Barut kendisinden 19 yaş büyük Halil Şafak Bakkalbaşıoğlu'ndan boşanma kararı aldı.

DENİZ BARUT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. Podyumların ardından Kaybolan Yıllar isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atan Deniz Barut daha sonra Lale Devri, Kara Para Aşk ve Anneler ile kızları dizilerinde rol almıştır.

2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Avlu adlı dizide Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.