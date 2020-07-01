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HaberlerMagazinSON DAKİKA! Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması: Bir saatten fazla şiddete maruz kaldım-Magazin haberleri
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Deniz Bulutsuz: Bir saatten fazla süre şiddete maruz kaldım

Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürüldü. Çıkan iddiaların ardından Güven, sessiz kalırken, Deniz Bulutsuz açıklama yaptı. "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyen Bulutsuz, hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven

Ünlü oyuncu Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un ilişkisi olaylı bitti.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz şu ifadeleri kullandı:

13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddette maruz kaldım.

Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasten, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım.

Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum.

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